Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»

Фото: WImbledon

Нік Кіріос не вважає відсторонення росіян від Wimbledon гарною ідеєю:



Особисто я як той, хто змагається на корті, хто хоче боротися з такими суперниками, я засмучений, що їх тут немає. Дивно не бачити тут Медведєва. Ми всі знаємо, на що він здатний.

Але, що казати, вже все зроблено. Я впевнений, що вони дивитимуться матчі і думатимуть, що їм би хотілося бути тут. Вони хотіли зіграти. Їм просто хочеться бути частиною цього. Так, я засмучений, що їх тут немає.

А щодо очок, я не знаю. Просто це дивно. Не знаю. Я граю не просто через рейтинг. Ви, напевно, питаєте не того гравця. Коли я був дитиною і дивився Wimbledon, коли хотів зіграти тут, я не думав про очки. Я думав про найпрестижніший турнір у світі. Це все, заради чого я тут. Хтось каже, мовляв, я не поїду на Wimbledon через відсутність очок, я зіграю на Challenger. Коли я буду в майбутньому сидіти і спілкуватися зі своїми дітьми, я не пишатимусь собою, кажучи, що грав на Challenger замість Wimbledon. Я б у будь-який час вибрав грати на Wimbledon.