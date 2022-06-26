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Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»

Австралієць вважає, що представники рф важливі для тенісу
Теніс Grand Slam
19:20
Кіріос: «Усувати російських гравців від Wimbledon не було гарною ідеєю»
Фото: WImbledon

Нік Кіріос не вважає відсторонення росіян від Wimbledon гарною ідеєю:

Моя чесна думка, що усувати російських гравців – це не було гарною ідеєю. Я думаю, що Медведєв є найкращим тенісистом у Турі на даний момент. Якщо подивитися на деяких інших гравців – Рубльова, Хачанова – ці молоді гравці є важливими для нашого спорту, щоб він продовжував зростати. Коли вмикаються камери і багато людей дивляться матчі, то хотілося б, щоб у такому разі виступали найкращі гравці, щоб наш спорт розвивався.

Особисто я як той, хто змагається на корті, хто хоче боротися з такими суперниками, я засмучений, що їх тут немає. Дивно не бачити тут Медведєва. Ми всі знаємо, на що він здатний.

Але, що казати, вже все зроблено. Я впевнений, що вони дивитимуться матчі і думатимуть, що їм би хотілося бути тут. Вони хотіли зіграти. Їм просто хочеться бути частиною цього. Так, я засмучений, що їх тут немає.

А щодо очок, я не знаю. Просто це дивно. Не знаю. Я граю не просто через рейтинг. Ви, напевно, питаєте не того гравця. Коли я був дитиною і дивився Wimbledon, коли хотів зіграти тут, я не думав про очки. Я думав про найпрестижніший турнір у світі. Це все, заради чого я тут. Хтось каже, мовляв, я не поїду на Wimbledon через відсутність очок, я зіграю на Challenger. Коли я буду в майбутньому сидіти і спілкуватися зі своїми дітьми, я не пишатимусь собою, кажучи, що грав на Challenger замість Wimbledon. Я б у будь-який час вибрав грати на Wimbledon.

Нагадаємо, що Тури встали на захист агресорів і позбавили трав’яний Major рейтингових очок.

Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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