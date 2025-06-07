Коко Гофф — чемпіонка Roland Garros-2025

Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Коко Гофф стала переможницею Відкритого чемпіонату Франції — 2025 у жіночому одиночному розряді.

У фінальному матчі 21-річна американка здолала аріну сабалєнко з білорусі — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Гофф виконала три ейси, допустила вісім подвійних помилок та реалізувала 9 із 21 брейкпойнта. У сабалєнко — два ейси, шість подвійних помилок та 6 реалізованих брейків із 13 можливих.

Для Коко це вже другий титул турніру Grand Slam у кар'єрі.