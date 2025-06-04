Коко Гофф переграла Кіз і вийшла до півфіналу Roland Garros-2025

Денис Сєдашов

Друга ракетка світу Коко Гофф продовжує успішний виступ на Відкритому чемпіонаті Франції.

У чвертьфіналі турніру в Парижі 20-річна американка здолала свою співвітчизницю Медісон Кіз (8 WTA), яка цього року виграла Australian Open.

Roland Garros. 1/4 фіналу

Медісон Кіз (США) – Коко Гофф (США) – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Гофф вп'яте в кар'єрі вийшла до півфіналу Мейджору і втретє їй це вдалося в Парижі.

У півфіналі Коко Гофф зустрінеться з переможницею дуелі росіянкою мірра андрєєва та представницею Франції Лоїс Буассон.

Світоліна — про майбутнє: «Я б хотіла ще мати дітей та щасливо завершити кар’єру».