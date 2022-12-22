Сачко вперше в сезоні вийшов у півфінал турніру ATP
Колишня п’ята ракетка світу став тренером українського тенісиста
Сачко готується до нового сезону під керівництвом Новака
Фото: btu.org.ua
Друга ракетка України Віталій Сачка повідомив про початок співпраці з експ’ятим номером рейтингу ATP Їржі Новаком:
Я зараз тренуюся під керівництвом Їржі Новака. Він працює тренером у клубі, де я тренуюся в Чехії і в один із днів ми з батьком вирішили обговорити з керівництвом клубу можливість нашої співпраці з ним. У клубі нам пішли назустріч і ми домовилися про умови спільної роботи.
У нас є домовленість, що він буде за можливості їздити зі мною на турніри, і вже наприкінці сезону він мав бути зі мною, але, на жаль, через сімейні обставини у нього не склалося. Сподіваюся найближчим часом усе владнається і на якісь турніри він уже зі мною поїде.
Нагадаємо, що найкращим результатом Сачка у сезоні був півфінал Challenger.
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