Колишня п’ята ракетка світу став тренером українського тенісиста

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Друга ракетка України Віталій Сачка повідомив про початок співпраці з експ’ятим номером рейтингу ATP Їржі Новаком:



У нас є домовленість, що він буде за можливості їздити зі мною на турніри, і вже наприкінці сезону він мав бути зі мною, але, на жаль, через сімейні обставини у нього не склалося. Сподіваюся найближчим часом усе владнається і на якісь турніри він уже зі мною поїде.