Костюк була присутня на засіданні Європейського соціально-економічного комітету
Фонд Марти підтримує молодих українців та розвиток підприємництва
Українська тенісистка Марта Костюк (№10 WTA) відвідала засідання Європейського соціально-економічного комітету.
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«Ласкаво просимо до Європейського соціально-економічного комітету, Марта Костюк.
Сьогодні ми ділимося результатами нашої роботи у сферах молодіжної політики, спорту, освіти, ментального здоров’я та бізнес-зв’язків між Україною та ЄС, а також детальніше дізнаємося про її надихаючу діяльність у межах Фонду Марти Костюк – підтримку молодих українців та розвиток підприємництва».
Нагадаємо, Костюк завершила сезон у топ-10 рейтингу WTA.
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