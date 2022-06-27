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Костюк: «Коли в Англії говориш, що ти з України, тобі кажуть: «Ми проти росії, підтримуємо вас»

19-річна тенісистка – про старт на Wimbledon
Теніс Grand Slam
09:52
Костюк: «Коли в Англії говориш, що ти з України, тобі кажуть: «Ми проти росії, підтримуємо вас»
Марта Костюк / Фото - tennis365.com
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA, 79) висловилася про підтримку в Англії напередодні старту Wimbledon - 2022.

Цитує The Independent.

«Так ми відчуваємо підтримку Англії. Вона велика, тому що не так багато країн, які надавали таку підтримку, та ще й на постійній основі».


«Тут добре і приємно, тому що коли ти йдеш і коли хто запитує, звідки ти, і ти кажеш« Україна », вони все відповідають: «Ми проти росії, підтримуємо вас». Це чудово».


«Рада, що граю тут. Це буде один з дослідів в житті кожного зіграти на турнірі Великого шолома без рейтингових очок. Хочу подивитися, якою буде атмосфера, але думаю, вона буде трохи відрізнятися від всіх інших турнірів. З нетерпінням чекаю цього».


Нагадаємо, в першому колі Wimbledon Костюк зустрінеться з британкою Кеті Свон (WTA, 223), що отримала wild card від організаторів турніру.
Володимир Кириченко
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Марта Костюк Wimbledon

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