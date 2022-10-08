Костюк провідала українських військових в лікарні Українська тенісистка продовжує активну волонтерську діяльність Теніс WTA 08 жовтня 08:59 Українська тенісистка Марта Костюк ( № 56 WTA ), повернувшись до Києва, вирушила в одну з міських лікарень, щоб провідати українських захисників: Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від « Благодійний фонд « Постраждалі діті Війні » ( @ children_victims_of_the_war ) Раніше стало відомо про те, що колишній тенісист Олександр Долгополов відправився на фронт. Євгенія Євдокімова
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