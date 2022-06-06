Крутих вийшов в основну сітку челленджера в Братиславі

Українець у фіналі кваліфікації обіграв француза Готьє<br>

Олексій Крутих / Фото - БТУ

Український тенісист(№301 ATP) кваліфікувався в основну сітку челленджера в Братиславі (Словаччина).Крутих у фіналі кваліфікації не без проблем переграв француза(№344 ATP) – 2:6, 6:3, 6:4.Матч тривав 1 годину 45 хвилин. За цей час українець оформив 4 ейса, допустив 3 подвійні помилки і реалізував 3 з 5 брейкпойнтов.Нагадаємо, АТР оновила рейтинг чоловічого Туру. В Україні знову змінилася перша ракетка.