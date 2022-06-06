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Крутих вийшов в основну сітку челленджера в Братиславі

Українець у фіналі кваліфікації обіграв француза Готьє<br>
Теніс ATP
18:27
Крутих вийшов в основну сітку челленджера в Братиславі
Олексій Крутих / Фото - БТУ
Український тенісист Олексій Крутих (№301 ATP) кваліфікувався в основну сітку челленджера в Братиславі (Словаччина).

Крутих у фіналі кваліфікації не без проблем переграв француза Алексіса Готьє (№344 ATP) – 2:6, 6:3, 6:4.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. За цей час українець оформив 4 ейса, допустив 3 подвійні помилки і реалізував 3 з 5 брейкпойнтов.

Нагадаємо, АТР оновила рейтинг чоловічого Туру. В Україні знову змінилася перша ракетка. Ілля Марченко обійшов Віталія Сачка.
Володимир Кириченко
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Олексій Крутих

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