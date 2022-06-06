Крутих розгромив дев'ятого сіяного на старті турніру в Чехії
Крутих вийшов в основну сітку челленджера в Братиславі
Українець у фіналі кваліфікації обіграв француза Готьє<br>
Олексій Крутих / Фото - БТУУкраїнський тенісист Олексій Крутих (№301 ATP) кваліфікувався в основну сітку челленджера в Братиславі (Словаччина).
Крутих у фіналі кваліфікації не без проблем переграв француза Алексіса Готьє (№344 ATP) – 2:6, 6:3, 6:4.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин. За цей час українець оформив 4 ейса, допустив 3 подвійні помилки і реалізував 3 з 5 брейкпойнтов.
Нагадаємо, АТР оновила рейтинг чоловічого Туру. В Україні знову змінилася перша ракетка. Ілля Марченко обійшов Віталія Сачка.
Коментарі 0