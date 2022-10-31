Крутих зберіг свої позиції в оновленому рейтингу АТР. Алькарас – на вершині
Крутих зберіг статус першої ракетки України, Оже-Альяссім обійшов рашиста рубльова
Алькарас продовжує випереджати Надаля
Олексій Крутих / Фото - tennis-master.com.uaATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг чоловічого Тура.
Канадець Фелікс Оже-Альясім обійшов рашіста андрєя рубльова, а Роберт Гуркач увійшов до топ-10.
Відзначимо, що статус першої ракетки України зберіг Олексій Крутих, опустився на 250-у позицію.
Оновлений рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Іспанія, 6730)
2. Рафаель Надаль (Іспанія, 5810)
3 (4). данило мєдвєдєв (5655)
4 (3). Каспер Рууд (Норвегія, 5510)
5. Стефанос Ціціпас (Греція, 5035)
6. алєксандр звєрєв (Німеччина, 4360)
7. Новак Джокович (Сербія, 4320)
8 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3,725)
9 (8). Андрій Рубльов (3685)
10 (11). Роберт Хуркач (Польща, 3,220)
...
250 (247). Олексій Крутих (Україна, 210)
285 (284). Віталій Сачко (Україна, 176)
395 (390). Олег Приходько (Україна, 116)
Оновлений рейтинг WTA.
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