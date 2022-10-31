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Крутих зберіг статус першої ракетки України, Оже-Альяссім обійшов рашиста рубльова

Алькарас продовжує випереджати Надаля
Теніс ATP
31 жовтня 12:41
Крутих зберіг статус першої ракетки України, Оже-Альяссім обійшов рашиста рубльова
Олексій Крутих / Фото - tennis-master.com.ua
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг чоловічого Тура.

Канадець Фелікс Оже-Альясім обійшов рашіста андрєя рубльова, а Роберт Гуркач увійшов до топ-10.

Відзначимо, що статус першої ракетки України зберіг Олексій Крутих, опустився на 250-у позицію.
Оновлений рейтинг ATP:

1. Карлос Алькарас (Іспанія, 6730)

2. Рафаель Надаль (Іспанія, 5810)

3 (4). данило мєдвєдєв (5655)

4 (3). Каспер Рууд (Норвегія, 5510)

5. Стефанос Ціціпас (Греція, 5035)

6. алєксандр звєрєв (Німеччина, 4360)

7. Новак Джокович (Сербія, 4320)

8 (9). Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3,725)

9 (8). Андрій Рубльов (3685)

10 (11). Роберт Хуркач (Польща, 3,220)
...
250 (247). Олексій Крутих (Україна, 210)

285 (284). Віталій Сачко (Україна, 176)

395 (390). Олег Приходько (Україна, 116)
Оновлений рейтинг WTA.
Володимир Кириченко
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Теги

Олексій Крутих Фелікс Оже-Альяссім Хуберт Гуркач

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