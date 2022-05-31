Людмила Кіченок слідом за Костюк вийшла в чвертьфінал Roland Garros
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Українські тенісистки мають шанс поборотися за титул French Open
10:55
Марта Костюк / Фото - TwitterУкраїнська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко 31 травня проведуть чвертьфінальний матч парного турніру Roland Garros.
Кіченок і Остапенко зустрінуться з бельгійським дуетом в особі Марини Заневської та Кімберлі Циммерман. Початок – не раніше 15.00.
Також сьогодні на корт вийде ще одна українка Марта Костюк, яка в парі з румункою Єленою Габріелою Рузе зіграють матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.
Суперницями українки і румунки стануть американки Медісон Кіз і Тейлор Таунсенд. Початок – не раніше 13.30.
Нагадаємо, Костюк з Рузе в 1/8 фіналу турніру виграли у американки Кетрін Макнеллі і китаянки Чжан Шуа (4:6, 6:3, 6 4).
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