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Людмила Кіченок і Остапенко не змогли вийти у фінал парного Wimbledon-2022

Україно-латвійський дует без шансів програли Крейчіковій та Синяковій
Теніс Grand Slam
17:27
Людмила Кіченок і Остапенко не змогли вийти у фінал парного Wimbledon-2022
Кіченок та Остапенко / Фото - Facebook
Сьогодні, 8 липня, відбувся півфінальний парного розряду на Wimbledon-2022.

Українська тенісистка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко програли в поєдинку проти других сіяних турніру – чеського дуету в обличчі Барбори Крейчікової і Катерини Синякової – 2:6, 2:6.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Кіченок і Остапенко не виконали жодного ейса, допустили 5 подвійних помилок.

Нагадаємо, що Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного Wimbledon.

Раніше британець Ніл Скупскі ітаамериканка Дезіре Кравчик стали чемпіонами британського мейджора в міксті.
Володимир Кириченко
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Теги

Людмила Кіченок Олена Остапенко Барбора Крейчікова Катерина Синякова Wimbledon

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