Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Людмила Кіченок і Остапенко не змогли вийти у фінал парного Wimbledon-2022
Україно-латвійський дует без шансів програли Крейчіковій та Синяковій
17:27
Кіченок та Остапенко / Фото - FacebookСьогодні, 8 липня, відбувся півфінальний парного розряду на Wimbledon-2022.
Українська тенісистка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко програли в поєдинку проти других сіяних турніру – чеського дуету в обличчі Барбори Крейчікової і Катерини Синякової – 2:6, 2:6.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Кіченок і Остапенко не виконали жодного ейса, допустили 5 подвійних помилок.
Нагадаємо, що Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного Wimbledon.
Раніше британець Ніл Скупскі ітаамериканка Дезіре Кравчик стали чемпіонами британського мейджора в міксті.