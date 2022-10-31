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Людмила Кіченок: «Не хотіла бути у одній групі з росіянкою, і всі розуміють чому»

Жереб звів українку та представницю країни-агресора у одному квартеті
Теніс WTA
31 жовтня 17:20
Людмила Кіченок: «Не хотіла бути у одній групі з росіянкою, і всі розуміють чому»
Фото: Instagram
Людмила Кіченок поділилася емоціями напередодні старту Підсумкового турніру.
Про результати жеребкування
Обидві групи дуже сильні. Не дуже хотіла бути в одній групі з Кудерметовою, і всі розуміють чому, але що маємо, те маємо. До речі, кожну з цих команд ми перемагали влітку, тому загалом це непоганий жереб.

Про церемонію відкриття турніру та організацію WTA Finals
Усе було дуже гарно, дівчата всі красиві теж. Як то кажуть – це був день, який запам'ятається. У день церемонії було дуже багато справ, вони безумовно приємні, але забирають багато енергії. Організація турніру хороша, але оскільки це для мене перший Підсумковий, то мені поки нема з чим порівнювати. Але можу сказати, що однозначно відчуваєш себе особливим, якщо порівнювати з іншими змаганнями.

Про нового тренера в команді
У мене з'явився ще один тренер – Джефф Кутзе. Він із Південної Африки, сам грав в ATP турі (екс-12-та ракетка світу в парі). Ми не так давно почали співпрацю, але мені з ним дуже комфортно. Вони разом зі Станіславом Хмарським дуже мені допомагають. 

Про ігрові умови на турнірі
Поки що все чудово. Корт мені подобається, він трохи повільний і відскок м'яча невисокий.

Нагадаємо, що українка дебютує на WTA Finals 1 листопада.
Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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