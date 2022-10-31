Надія Кіченок не змогла вийти у фінал парного челленджера в Мексиці
Людмила Кіченок: «Не хотіла бути у одній групі з росіянкою, і всі розуміють чому»
Жереб звів українку та представницю країни-агресора у одному квартеті
Фото: InstagramЛюдмила Кіченок поділилася емоціями напередодні старту Підсумкового турніру.
Про результати жеребкування
Обидві групи дуже сильні. Не дуже хотіла бути в одній групі з Кудерметовою, і всі розуміють чому, але що маємо, те маємо. До речі, кожну з цих команд ми перемагали влітку, тому загалом це непоганий жереб.
Про церемонію відкриття турніру та організацію WTA Finals
Усе було дуже гарно, дівчата всі красиві теж. Як то кажуть – це був день, який запам'ятається. У день церемонії було дуже багато справ, вони безумовно приємні, але забирають багато енергії. Організація турніру хороша, але оскільки це для мене перший Підсумковий, то мені поки нема з чим порівнювати. Але можу сказати, що однозначно відчуваєш себе особливим, якщо порівнювати з іншими змаганнями.
Про нового тренера в команді
У мене з'явився ще один тренер – Джефф Кутзе. Він із Південної Африки, сам грав в ATP турі (екс-12-та ракетка світу в парі). Ми не так давно почали співпрацю, але мені з ним дуже комфортно. Вони разом зі Станіславом Хмарським дуже мені допомагають.
Про ігрові умови на турнірі
Поки що все чудово. Корт мені подобається, він трохи повільний і відскок м'яча невисокий.
Нагадаємо, що українка дебютує на WTA Finals 1 листопада.
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