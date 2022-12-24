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Людмила Кіченок: «У парі я продовжу грати разом з Остапенко»

Тенісистка заявила, що їй не вдалося відпочити у міжсезоння
Теніс WTA
15:37
Людмила Кіченок: «У парі я продовжу грати разом з Остапенко»
Українська тенісистка Людмила Кіченок поділилася планами на наступний рік, а також заявила, що продовжить грати в парі разом з Оленою Остапенко.

 Моя передсезонка проходила в Братиславі, бо я туди переїхала разом з моїм хлопцем. Найближчий рік ми будемо точно жити там, а далі буде видно. 21 грудня ми вже прилетіли в Аделаїду і продовжуємо підготовку тут.

Чи вдалося повноцінно відпочити в міжсезоння? Я б сказала, що практично ні, оскільки ми переїжджали з Латвії до Братислави машиною з усіма речами, а побутові питання, пошук квартири, зайняли досить багато часу і сил.

Цей сезон я продовжу грати з Оленою Остапенко. У нас є домовленість виступати разом цей рік, може й наступний. Будемо дивитися, як усе буде в нас виходити.

У команді нових людей немає. Я продовжую працювати з Джефом Кутзе, з яким ми почали співпрацювати наприкінці цього року і він буде зі мною на деяких турнірах і в новому сезоні. Також мені дуже допомагає мій хлопець і одночасно тренер – Стас Хмарський. 


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Джерело: btu.org.ua Денис Сєдашов
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Олена Остапенко Людмила Кіченок

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