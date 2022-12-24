Людмила Кіченок: «У парі я продовжу грати разом з Остапенко»

Чи вдалося повноцінно відпочити в міжсезоння? Я б сказала, що практично ні, оскільки ми переїжджали з Латвії до Братислави машиною з усіма речами, а побутові питання, пошук квартири, зайняли досить багато часу і сил.

Цей сезон я продовжу грати з Оленою Остапенко. У нас є домовленість виступати разом цей рік, може й наступний. Будемо дивитися, як усе буде в нас виходити.

У команді нових людей немає. Я продовжую працювати з Джефом Кутзе, з яким ми почали співпрацювати наприкінці цього року і він буде зі мною на деяких турнірах і в новому сезоні. Також мені дуже допомагає мій хлопець і одночасно тренер – Стас Хмарський.