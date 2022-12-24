Людмила Кіченок і Остапенко претендують на звання найкращої пари сезону в WTA-турі
Людмила Кіченок: «У парі я продовжу грати разом з Остапенко»
Тенісистка заявила, що їй не вдалося відпочити у міжсезоння
Моя передсезонка проходила в Братиславі, бо я туди переїхала разом з моїм хлопцем. Найближчий рік ми будемо точно жити там, а далі буде видно. 21 грудня ми вже прилетіли в Аделаїду і продовжуємо підготовку тут.
Чи вдалося повноцінно відпочити в міжсезоння? Я б сказала, що практично ні, оскільки ми переїжджали з Латвії до Братислави машиною з усіма речами, а побутові питання, пошук квартири, зайняли досить багато часу і сил.
Цей сезон я продовжу грати з Оленою Остапенко. У нас є домовленість виступати разом цей рік, може й наступний. Будемо дивитися, як усе буде в нас виходити.
У команді нових людей немає. Я продовжую працювати з Джефом Кутзе, з яким ми почали співпрацювати наприкінці цього року і він буде зі мною на деяких турнірах і в новому сезоні. Також мені дуже допомагає мій хлопець і одночасно тренер – Стас Хмарський.
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