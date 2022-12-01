Марченко: «Мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися, але я хочу зіграти ще сезон»

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Український тенісист Ілля Марченко заявив, що задумувався про завершення кар’єри:



Підбиваючи підсумки року, можна сказати, що він був жахливий – я хворів приблизно один раз на місяць. Мені потрібно щось із цим робити, але я поки не знаю причин. Наприклад, я двічі перехворів на коронавірус, плюс було безліч звичайних застуд – навіть зараз я хворий. Постійно доводилося починати все спочатку: підготовку, тренування. Минулого року мені робили укол у коліно, тому я не зміг нормально підготуватися до сезону. Тож загалом це був не дуже хороший рік.

Я відчував, що наприкінці року граю краще і краще. Мені вдалося виграти кілька матчів на харді в залі – це моє улюблене покриття. Але все ж я не отримав очікуваних результатів. Подивимося, можливо, наступний рік буде останнім для мене, тож намагатимуся насолоджуватися кожним матчем, наскільки зможу.

Як я зберігаю мотивацію продовжувати? Напевно, через мою пристрасть до спорту. Я люблю спорт, люблю змагатися. Іноді ти просто встаєш, йдеш на тренування і тобі не потрібна для цього мотивація. Ти просто робиш свою роботу. Це частина професійного тенісного шляху, де ти маєш постійно тренуватися і ставати кращим, незважаючи ні на що. Якщо ви цього не робитимете, то ваші позиції швидко погіршаться.

Знаєте, мені 35 років, мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися і грати так, як я хочу, тому ми намагаємося приділяти більше часу фізичній підготовці. Але так, з кожним місяцем стає все складніше і складніше. Насамперед тому я думаю, що наступний рік буде останнім. Усе це не має сенсу, якщо я зіграю ще один сезон, як цей. Я ще не підраховував, але не думаю, що я щось заробив у цьому сезоні з усіма витратами. Добре було б, якби я просто вийшов у нуль. Тож мені ще потрібно пограти, щоб спробувати щось заробити (сміється). Тому що, якщо ти щодня працюєш і в підсумку опиняєшся у збитку, то це все не має сенсу.

Відверто кажучи, у мене були думки, що цей рік буде останнім, але я хочу зіграти ще сезон. Але не буду загадувати, якщо в мене будуть хороші результати, то, можливо, залишуся ще довше.