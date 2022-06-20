Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Марченко опустився на 18 позицій в оновленому рейтингу АТР. Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України
У топ-5 світової класифікації без змін
Віталій Сачко / Фото - FacebookATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг чоловічого Тура.
Віталій Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України і знаходиться на 244-й позиції рейтингу.
Інший українець Ілля Марченко втратив 18 рядків і став 275-м.
Топ- 5 залишається без змін. Легендарний швейцарець Роджер Федерер втратив 28 позицій і став 96-м.
Оновлений рейтинг АТР:
1 (1). Данило Медведєв (спортсмен з нейтральним статусом) – 7950
2 (2). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7075
3 (3). Новак Джокович (Сербія) – 6670
4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) – 6525
5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 5050
6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) – 4945
7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893
...
96 (68). Роджер Федерер (Швейцарія) – 250
...
244 (243). Віталій Сачко (Україна) – 214
275 (257). Ілля Марченко (Україна) – 282
277 (282). Олексій Крутих (Україна) – 181
Напередодні італієць Маттео Берреттіні захистив чемпіонський титул в Лондоні, в фіналі обігравши Філіпа Країновича (7:5, 6:4).
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