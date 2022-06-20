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Марченко опустився на 18 позицій в оновленому рейтингу АТР. Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України

У топ-5 світової класифікації без змін
Теніс ATP
09:54
Марченко опустився на 18 позицій в оновленому рейтингу АТР. Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України
Віталій Сачко / Фото - Facebook
ATP на своєму офіційному сайті опублікував оновлений рейтинг чоловічого Тура.

Віталій Сачко продовжує залишатися першою ракеткою України і знаходиться на 244-й позиції рейтингу.

Інший українець Ілля Марченко втратив 18 рядків і став 275-м.

Топ- 5 залишається без змін. Легендарний швейцарець Роджер Федерер втратив 28 позицій і став 96-м.
Оновлений рейтинг АТР:

1 (1). Данило Медведєв (спортсмен з нейтральним статусом) – 7950

2 (2). Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7075

3 (3). Новак Джокович (Сербія) – 6670

4 (4). Рафаель Надаль (Іспанія) – 6525

5 (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 5050

6 (6). Стефанос Ціціпас (Греція) – 4945

7 (7). Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893
...
96 (68). Роджер Федерер (Швейцарія) – 250
...
244 (243). Віталій Сачко (Україна) – 214

275 (257). Ілля Марченко (Україна) – 282

277 (282). Олексій Крутих (Україна) – 181
Напередодні італієць Маттео Берреттіні захистив чемпіонський титул в Лондоні, в фіналі обігравши Філіпа Країновича (7:5, 6:4).
Володимир Кириченко
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Віталій Сачко Ілля Марченко

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