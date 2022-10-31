Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо

Українець поступився в двох сетах

Ілля Марченко

У другому колі кваліфікації турніру серії Challenger в італійському Бергамо український тенісист Ілля Марченко (ATP 436) програв турку Джему Ілкелю (ATP 318) з рахунком 6:7, 2:6.



Матч тривав 123 хвилини, протягом яких українець подав три ейси проти дев'яти у суперника.

Також Марченко не використав жодного зі своїх двох брейк-пойнтів, тоді як суперник використовував два з семи брейка.

Нагадаємо, в першому колі Марченко обіграв суперника з Угорщини.