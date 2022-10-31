Марченко та Молчанов не змогли пройти у півфінал турніру у Литві
Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо
Українець поступився в двох сетах
Ілля Марченко
У другому колі кваліфікації турніру серії Challenger в італійському Бергамо український тенісист Ілля Марченко (ATP 436) програв турку Джему Ілкелю
(ATP 318) з рахунком 6:7, 2:6.
Матч тривав 123 хвилини, протягом яких українець подав три ейси проти дев'яти у суперника.
Також Марченко не використав жодного зі своїх двох брейк-пойнтів, тоді як суперник використовував два з семи брейка.
Нагадаємо, в першому колі Марченко обіграв суперника з Угорщини.
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