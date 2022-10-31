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Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо

Українець поступився в двох сетах
Теніс ATP
31 жовтня 13:48
Марченко програв у другому колі кваліфікації челленджера в Бергамо
Ілля Марченко

У другому колі кваліфікації турніру серії Challenger в італійському Бергамо український тенісист Ілля Марченко (ATP 436) програв турку Джему Ілкелю (ATP 318) з рахунком 6:7, 2:6.

Матч тривав 123 хвилини, протягом яких українець подав три ейси проти дев'яти у суперника.

Також Марченко не використав жодного зі своїх двох брейк-пойнтів, тоді як суперник використовував два з семи брейка.

Нагадаємо, в першому колі Марченко обіграв суперника з Угорщини.

Карен Агабекян
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Ілля Марченко

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