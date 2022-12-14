Шикарний матч заслужених ветеранів. Як Сімон закамбечів Маррея
Маррей: «Хочу продовжувати прогресувати»
У британця великі плани на наступний рік
На початку року я займав 135-е місце в рейтингу АТР, а зараз – в районі 45-ї позиції, це великий стрибок.
Хотів би досягти більшого, адже не вважаю, що я грав в свій найкращий теніс. Хочу продовжувати прогресувати. В цьому році я сильно просунувся в порівнянні з тим, що було. Якщо в подальшому прогресу не буде, мені доведеться переглянути свої плани.
Але я все ще рухаюся в тому напрямку, в якому хочу. У мене великі плани на наступний рік.
Крутих зберіг місце в топ-200, в першій десятці ATP без змін.
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