Маррей: «Моя ситуація трохи відрізняється від Надаля»

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей розповів прес-службі ATP про свій стан здоров'я.

Упевнений, він грає заради того, щоб бити рекорди і вигравати великі турніри. Треба любити це і бути готовим грати на тлі болю, у міру того як старієш. Але, думаю, легше грати з болем, коли борешся на великих турнірах».