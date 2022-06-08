Енді Маррей: «Wimbledon ніколи не буде виставковим турніром»
Маррей: «Моя ситуація трохи відрізняється від Надаля»
Британець розповів про свій стан здоров'я
Колишня перша ракетка світу Енді Маррей розповів прес-службі ATP про свій стан здоров'я.
«Моя мотивація виходить з того, що я насолоджуюся спортом, люблю спорт. Моя ситуація трохи відрізняється від Надаля, враховуючи операцію, яку я переніс.
Упевнений, він грає заради того, щоб бити рекорди і вигравати великі турніри. Треба любити це і бути готовим грати на тлі болю, у міру того як старієш. Але, думаю, легше грати з болем, коли борешся на великих турнірах».
Енді Маррей прокоментував статус Wimbledon.
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