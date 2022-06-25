Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року
Медісон Кіз: «Я змушена знятися з Wimbledon через травму»
Американська тенісистка не виступить на Grand Slam
16:50
американська тенісистка Медісон Кіз не виступить на Wimbledon.
«Не це я розраховувала сказати за кілька днів до Wimbledon, але, на жаль, я змушена знятися через травму м'язів живота.
Я дуже розчарована, але здоров'я понад усе, і моєму тілу потрібен час, щоб відновитися на 100%».
This is not what I was hoping to say a few days before @Wimbledon, But unfortunately I have to withdraw due to an abdominal injury.— Madison Keys ( @Madison_Keys ) June 25, 2022
I'm so disappointed, but my health comes first and my body needs time to get back to 100%.
Lots of love London fans. See you next year pic.twitter.com/Ttm2g680Qa
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року.
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