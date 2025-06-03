Музетті випадково влучив м’ячем у суддю — обійшлося попередженням

Денис Сєдашов

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (ATP 7) опинився в центрі неприємного інциденту під час чвертьфінального матчу на Roland Garros проти американця Френсіса Тіафо (ATP 7). Після одного з розіграшів Музетті емоційно вдарив м’яч ногою, і той випадково влучив у дівчину-арбітра.

На щастя, суддя не зазнала серйозних ушкоджень, а сам тенісист одразу вибачився. За цей вчинок італієць отримав лише попередження від головного арбітра та уникнув дискваліфікації.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

Перемогу у зустрічі здобув Музетті з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Джокович став третім гравцем після Федерера та Надаля за одним фантастичним показником.