Музетті випадково влучив м’ячем у суддю — обійшлося попередженням
Італієць вибачився за інцидент
2 днi тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист Лоренцо Музетті (ATP 7) опинився в центрі неприємного інциденту під час чвертьфінального матчу на Roland Garros проти американця Френсіса Тіафо (ATP 7). Після одного з розіграшів Музетті емоційно вдарив м’яч ногою, і той випадково влучив у дівчину-арбітра.
На щастя, суддя не зазнала серйозних ушкоджень, а сам тенісист одразу вибачився. За цей вчинок італієць отримав лише попередження від головного арбітра та уникнув дискваліфікації.
Перемогу у зустрічі здобув Музетті з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.
Джокович став третім гравцем після Федерера та Надаля за одним фантастичним показником.