Музетті випадково влучив м’ячем у суддю — обійшлося попередженням

Італієць вибачився за інцидент

2 днi тому

Лоренцо Музетті
Фото: Getty Images
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Італійський тенісист Лоренцо Музетті (ATP 7) опинився в центрі неприємного інциденту під час чвертьфінального матчу на Roland Garros проти американця Френсіса Тіафо (ATP 7). Після одного з розіграшів Музетті емоційно вдарив м’яч ногою, і той випадково влучив у дівчину-арбітра.

На щастя, суддя не зазнала серйозних ушкоджень, а сам тенісист одразу вибачився. За цей вчинок італієць отримав лише попередження від головного арбітра та уникнув дискваліфікації.

Перемогу у зустрічі здобув Музетті з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Джокович став третім гравцем після Федерера та Надаля за одним фантастичним показником.

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