Олег Шумейко

Бенжамен Бонзі (ATP, 64) у першому колі Wimbledon обіграв даніїла мєдвєдєва (ATP, 9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2.

За трохи більше 3 годин на корті француз 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилився при подачі. росіянин зробив 14 ейсів, 2 брейки та 12 «подвійних». Це була третя зустріч тенісистів – Бонзі переміг вдруге.

Відзначимо, що посеред матчу мєдвєдєва вирвало посеред корту:

Clima hoje em Londres está muito quente: 32ºC e baixa umidade. Medvedev que tem dos melhores preparo físico da ATPTour não segurou a gorfada. pic.twitter.com/RsduouMnp4 — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) June 30, 2025

Нагадаємо, що Еліна Світоліна пройшла у друге коло Wimbledon-2025.