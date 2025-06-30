мєдвєдєв блював на корті та вилетів на старті Wimbledon
російський «нейтрал» завершив виступи на трав’яному Шоломі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Бенжамен Бонзі (ATP, 64) у першому колі Wimbledon обіграв даніїла мєдвєдєва (ATP, 9) 7:6 (2), 3:6, 7:6 (3), 6:2.
За трохи більше 3 годин на корті француз 5 разів подав навиліт, реалізував 3 брейк-поінти з чотирьох та 1 раз помилився при подачі. росіянин зробив 14 ейсів, 2 брейки та 12 «подвійних». Це була третя зустріч тенісистів – Бонзі переміг вдруге.
Відзначимо, що посеред матчу мєдвєдєва вирвало посеред корту:
Нагадаємо, що Еліна Світоліна пройшла у друге коло Wimbledon-2025.
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