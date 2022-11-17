Надаль вже готується до сезону-2023: «Помру, але зроблю все від мене залежне»
Надаль перемогою завершив Підсумковий турнір
Рафаель у двох сетах обіграв Рууда
Фото: ATP
Друга ракетка світу Рафаель Надаль у заключному турі Зеленої групи переграв Каспера Рууда (ATP, 4) 7:5, 7:5.
За 1 годину 44 хвилини на корті іспанець зробив 16 ейсів, реалізував 2 брейк-поінти з трьох та одного разу помилився при подачі. Норвежець 4 рази подав навиліт. Це була друга очна зустріч тенісистів – Надаль поки не програвав.
Нагадаємо, що Рафаель залишився поза плей-оф ATP Finals.
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