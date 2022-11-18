Надаль перемогою завершив Підсумковий турнір
Надаль: «Шкода, мені не вдалося показати свій кращий теніс. Сподіваюся повернутися в Турин в наступному році»
Легендарний іспанець – про виліт після групового раунду на Підсумковому турнірі АТР
Рафаель Надаль / Фото - eurosport.comДруга ракетка світу, титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль в Instagram поділився емоціями після виступу на Підсумковому турнірі ATP в Турині, де програв два матчі в групі.
«Дякую, Турин! Чудове місто. Шкода, мені не вдалося показати свій кращий теніс, але був радий приїхати сюди. Сподіваюся повернутися в наступному році».
Нагадаємо, Надаль в матчах Зеленої групи програв американцю Тейлору Фрітцу і канадц. Феліксу Оже-Альяссіму. Однак в заключному матчі групового раунду іспанцю вдалося здолати норвежця Каспера Рууда.
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