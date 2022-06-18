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Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»

Іспанець підтвердив, що має намір зіграти на Grand Slam
Теніс Grand Slam
18:30
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль на прес-конференції підтвердив, що має намір зіграти на Wimbledon.

«Я не грав на Wimbledon три роки. Я схвильований. Не знаю, що може статися через п'ять днів, я обережний, але те, що відбувається зараз, вселяє в мене надію, що я зможу виступити.

Я маю намір зіграти на Wimbledon. Лікування і тиждень тренувань дають мені надію. Я б не займався цим, якби у мене не було наміру грати».

Наомі Осака не виступить на Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Рафаель Надаль Wimbledon

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