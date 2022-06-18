Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»

Четверта ракетка світу Рафаель Надаль на прес-конференції підтвердив, що має намір зіграти на Wimbledon.

Я маю намір зіграти на Wimbledon. Лікування і тиждень тренувань дають мені надію. Я б не займався цим, якби у мене не було наміру грати».