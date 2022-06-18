Надаль, Джокович, Алькараc та інші зірки тенісу перед Wimbledon-2022 зіграють на виставковому турнірі в Харлінгемі
Надаль: «Я маю намір зіграти на Wimbledon»
Іспанець підтвердив, що має намір зіграти на Grand Slam
18:30
Четверта ракетка світу Рафаель Надаль на прес-конференції підтвердив, що має намір зіграти на Wimbledon.
«Я не грав на Wimbledon три роки. Я схвильований. Не знаю, що може статися через п'ять днів, я обережний, але те, що відбувається зараз, вселяє в мене надію, що я зможу виступити.
Я маю намір зіграти на Wimbledon. Лікування і тиждень тренувань дають мені надію. Я б не займався цим, якби у мене не було наміру грати».
Наомі Осака не виступить на Wimbledon.
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