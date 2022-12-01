Надія Кіченок програла у фіналі турніру в США
Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі
Українка і її партнерка вперше разом грають в дуеті
У чвертьфіналі парного розряду турніру WTA 125 в Андоррі українська тенісистка Надія Кіченок в парі з німкенею Вівіан Гайзен обіграли француженку Джесіку Понше і чешку Ренату Ворачову з рахунком 6:4, 5:7, 10:6.
Матч тривав 103 хвилини, протягом яких Кіченок і Вівіан жодного разу не подавали ейсів і допустили 3 подвійні помилки.
Також українка і німкеня, які грали разом перший матч, реалізували 3 з 6 брейк-поінтів.
У півфіналі Надія і Вівіан зіграють проти переможниць матчу між американкою Софі Чанг і китаянкою Чжан Шуай проти іспанки Христини Букши і полячки Вероніки Фалковской.
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