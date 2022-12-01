Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі

Українка і її партнерка вперше разом грають в дуеті

У чвертьфіналі парного розряду турніру WTA 125 в Андоррі українська тенісистка Надія Кіченок в парі з німкенею Вівіан Гайзен обіграли француженку Джесіку Понше і чешку Ренату Ворачову з рахунком 6:4, 5:7, 10:6.



Матч тривав 103 хвилини, протягом яких Кіченок і Вівіан жодного разу не подавали ейсів і допустили 3 подвійні помилки.

Також українка і німкеня, які грали разом перший матч, реалізували 3 з 6 брейк-поінтів.

У півфіналі Надія і Вівіан зіграють проти переможниць матчу між американкою Софі Чанг і китаянкою Чжан Шуай проти іспанки Христини Букши і полячки Вероніки Фалковской.