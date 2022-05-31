Екс-перша ракетка світу Маррей відправить всі призові постраждалим від нападу рф українським дітям
«Не вірю, що хоч хтось із російських тенісистів підтримує те, що відбувається в Україні». Маррей, напевно, осліп
Зоряний тенісист – про мовчання колег по цеху
11:28
Енді Маррей / Фото - skysports.comКолишня перша ракетка світу, британський тенісист Енді Маррей поділився думками щодо позбавлення Wimbledon-2022 рейтингових очок.
Цитує Маррея BBC.
«Я впевнений, що Wimbledon триватиме і прийме безліч сильних тенісистів. Не думаю, що позбавлення турніру рейтингових очок - правильний крок з боку ATP. Багато тенісисти розчаровані».
«Не вірю, що хоч хтось в ATP підтримує те, що відбувається в Україні. Я спілкувався з російськими тенісистами в Мадриді. Я дуже їм співчуваю, ми дружимо. І я не вірю, що хтось із них підтримує те, що відбувається. Але я розумію, що їм складно висловлюватися про це публічно».
Відзначимо, що на інших британських турнірах, як заявлялося раніше, рейтингові очки все ж будуть – все через наявність альтернативних змагань на тих тижнях.
Напередодні українка Марта Костюк відреагувала на ідею колег по цеху позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок через відсторонення росіян і білорусів.
Коментарі 0