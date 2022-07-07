Неймовірний турнір. Вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють 5 дебютантів цієї стадії мейджорів
Незаплановане шоу на Wimbledon-2022. Троє охоронців мейджора були заарештовані за бійку біля корту
Організатори турніру відмовилися коментувати даний інцидент
15:23
Wimbledon / Фото - digisport.roТроє охоронців компанії Knights Group Security, яка співпрацює з Wimbledon, були заарештовані за бійку біля корту №2. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Причиною інциденту стало те, що один з охоронців звинуватив свого колегу в занадто тривалому обідньому перерві, після чого розповів про це босові компанії. Відзначається, що вболівальники, які стали свідками ситуації, викликали поліцію на територію турніру.
Цитує видання представника поліції Лондона.
«О 14:00 в п'ятницю, 1 липня, черговим офіцерам Wimbledon надійшла інформація про бійку на його території. Троє чоловіків, які працювали на заході, були заарештовані за підозрою в порушенні громадського порядку. Повідомлень про які - або травмах не надходило. Учасників події взяли під варту, а потім відпустили під заставу до кінця липня».
Зараз у справі ведеться розслідування. Представники британського мейджора відмовилися коментувати дану новину.
Нагадаємо, вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють відразу п'ять дебютантів цієї стадії мейджорів.
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