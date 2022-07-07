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Незаплановане шоу на Wimbledon-2022. Троє охоронців мейджора були заарештовані за бійку біля корту

Організатори турніру відмовилися коментувати даний інцидент
Теніс Grand Slam
15:23
Незаплановане шоу на Wimbledon-2022. Троє охоронців мейджора були заарештовані за бійку біля корту
Wimbledon / Фото - digisport.ro
Троє охоронців компанії Knights Group Security, яка співпрацює з Wimbledon, були заарештовані за бійку біля корту №2. Про це повідомляє видання Daily Mail

Причиною інциденту стало те, що один з охоронців звинуватив свого колегу в занадто тривалому обідньому перерві, після чого розповів про це босові компанії. Відзначається, що вболівальники, які стали свідками ситуації, викликали поліцію на територію турніру. 

Цитує видання представника поліції Лондона.

«О 14:00 в п'ятницю, 1 липня, черговим офіцерам Wimbledon надійшла інформація про бійку на його території. Троє чоловіків, які працювали на заході, були заарештовані за підозрою в порушенні громадського порядку. Повідомлень про які - або травмах не надходило. Учасників події взяли під варту, а потім відпустили під заставу до кінця липня».


Зараз у справі ведеться розслідування. Представники британського мейджора відмовилися коментувати дану новину.

Нагадаємо, вперше за 25 років в півфіналі Wimbledon зіграють відразу п'ять дебютантів цієї стадії мейджорів.
Володимир Кириченко
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