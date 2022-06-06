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Одна перемога Калініної - найгірший урожай за останні 10 років

Згадуємо всі турніри, які розчарували українських уболівальників. Їх - вісім
Теніс Grand Slam
14:27
Одна перемога Калініної - найгірший урожай за останні 10 років
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis.net

З чотирьох українок (все - в жіночому розряді) лише ангеліна Калініна відчула смак перемоги в основі турніру.

В останній раз такий слабкий урожай українці збирали в 2013 році, коли з шести наших повпредів відсвяткувати успіх вдалося тільки Еліні Світоліной, Дебютувала в основній сітці RG.

Найпереможніші розіграші «РГ» за участю українців:

8 (2017) - 7 (2018) - 6 (1994, 1999, 2021).

Розіграші «РГ» з мінімальною колчеством перемог українців:

0 (2001, 2002, 2005, 2008) - 1 (1996, 2012, 2013, 2022)

І до місця буде відзначити, що 9 років поспіль, тобто у всіх наступних розіграшах, Світоліна незмінно проходила стартове коло. Напевно пройшла б його і в 10-й раз, якби брала участь, але причина відсутності сама що ні на є приємна - Еліна і Гаель Монфіс оголосили про те, що чекають первістка.

Пропуск турніру Світоліной змусив вперше з 2012 року опустити планку присутності українців до чотирьох тенісистів. І спасибі Лесе Цуренко за ураганний квал, представництво менше чотирьох українців в Парижі було зафіксовано в далекому 2005 році.

·        кількість українців в основі RG в останні роки:

4 (2022) - 5 (2021) - 5 (2020) - 5 (2019) - 5 (2018) - 6 (2017) - <TAG1 »

Рекордне представництво - сім українців - зафіксовано в 2007 і 2008 роках.

Здавалося, що під час відсутності нашого стабільного топа (Світоліной), увагу на себе перетягнутий Березня Костюк і Даяна Ястремская, Які не тільки здатні подолати гурток-другий, але вже входять в розширений список претенденток на вихід до найвищої стадії турніру. У другий тиждень - так точно.

В результаті Ястремська потрапила під Елісон Ризик (3: 6, 3: 6), а переможця цієї пари очікувала непереможна Іга Швентек, Яка від суперниць залишала і продовжує залишати тільки кісточки. Наша Леся Цуренко не дасть збрехати - 2: 6, 0: 6 в першому коло при тому, що Леся зараз знаходиться в прекрасній формі.

Історія виступу Марти Костюк - зразок нетипової драми. Вона поступилася єгиптянці Майар Шериф (3: 6, 5: 7), яка завершувала матч з переломом (!) кістки стопи. Зрозуміло, з матчу другого кола Шериф знялася, віддавши пропуск словенці Тамарі Зіданшек. 

За всіх довелося віддуватися ангеліні Калініної, Яка не тільки вдруге поспіль пройшла перше коло (в минулому році в ранзі переможниці кваліфайна), але і показала класний теніс, програвши «на тоненького» американці Джесіці Пегуле (11-я ракетка турніру) - 1: 6, 7: 5, 4: 6.

Всі українці (19), які перемагали в основі Roland Garros

·        Андрій Медведєв /28

·        Еліна Світоліна /22 (+ 1)

·        Сергій Стаховський /7

·        Леся Цуренко /7

·        Олександр Долгополов /6

·        Катерина Бондаренко / 5

·        Юлія Вакуленко / 4

·        Олена Бондаренко / 3

·        Марта Костюк /3

·        ангеліна Калініна /2

·        Катерина Байндл /2

·        Татьяна Перебійніс / 2

·        Олена Татаркова / 2

·        Юліана Федак / 2

·        Вікторія Кутузова / 2

·        Дмитро Поляков / 1

·        Олена Брюховец / 1

·        Ольга Савчук / 1

·        Марія Коритцева / 1

Примітка. «+ 1» Світоліной - технічна перемога над Козлової в 1 / 32 фіналу РГ-2019.

Таким чином 19 українців здобули 101 (+ 1) перемогу на Roland Garros.

Цікаво, що для новоспеченої першої ракетки України ангеліни Калініної (Хто б міг в таке повірити ще кілька місяців тому?), Перемога в першому колі RG-2022 стала лише третьою на мейджор.

Топ-українці за кількістю перемог в «основі» Grand Slam

1. Еліна Світоліна /75 (+ 1)

2. Андрій Медведєв / 63

3. Олександр Долгополов / 34

4. Катерина Бондаренко / 27

4. Леся Цуренко / 27

6. Олена Бондаренко / 26

7. Сергій Стаховський / 24

8. Тетяна Перебійніс / 12

8. Юлія Вакуленко / 12

10. Марта Костюк /10

10. Наталя Медведєва / 10

Ангеліна Калініна /3

Наступна зупинка турнірів «Великого шолома» - Wimbledon, Старт основної сітки якого запланований на 27 червня (понеділок).

Приємна новина: в кваліфікацію заявилися українці Ілля Марченко і Віталій Сачко, що пропустили грунтовий «Шолом».

Ігор Грачов для XSPORT.ua з Парижа

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ангеліна Калініна Еліна Світоліна Даяна Ястремская

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