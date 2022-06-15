Окупанти зруйнували Міжнародну тенісну академію в Києві

На цій спортивній базі раніше також тренувалися представники інших видів спорту

Фото: ФБУ

російські окупаційні війська під час перебування на околицях Києва зруйнували Міжнародну тенісну академію в Пущі-Водиці. Про це повідомила прес-служба Федерації баскетболу України.



На базі також тренувалися представники багатьох видів спорту, в числі яких збірні України з баскетболу різного віку.

На території академії осколками пошкоджені фасади будівель і огорожі, розбиті вікна, понівечені тенісні корти, залишилися воронки від уламків та залишки мін.