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THE FOOTBALL REVIEW

Окупанти зруйнували Міжнародну тенісну академію в Києві

На цій спортивній базі раніше також тренувалися представники інших видів спорту
Теніс
07:36
Окупанти зруйнували Міжнародну тенісну академію в Києві
Фото: ФБУ

російські окупаційні війська під час перебування на околицях Києва зруйнували Міжнародну тенісну академію в Пущі-Водиці. Про це повідомила прес-служба Федерації баскетболу України.

На базі також тренувалися представники багатьох видів спорту, в числі яких збірні України з баскетболу різного віку.

На території академії осколками пошкоджені фасади будівель і огорожі, розбиті вікна, понівечені тенісні корти, залишилися воронки від уламків та залишки мін.


Нагадаємо, раніше були опубліковані фото зруйнованого муніціпального стадіону в Маріуполі.
Карен Агабекян
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