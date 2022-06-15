Віце-президент ФТУ: «Міжнародні тенісні організації не намагалися примирити українських і російських гравців»
Окупанти зруйнували Міжнародну тенісну академію в Києві
На цій спортивній базі раніше також тренувалися представники інших видів спорту
07:36
Фото: ФБУ
російські окупаційні війська під час перебування на околицях Києва зруйнували Міжнародну тенісну академію в Пущі-Водиці. Про це повідомила прес-служба Федерації баскетболу України.
На базі також тренувалися представники багатьох видів спорту, в числі яких збірні України з баскетболу різного віку.
На території академії осколками пошкоджені фасади будівель і огорожі, розбиті вікна, понівечені тенісні корти, залишилися воронки від уламків та залишки мін.
Нагадаємо, раніше були опубліковані фото зруйнованого муніціпального стадіону в Маріуполі.
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