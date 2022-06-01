Долгополов: «Ми не продамо росії нашу землю і людей, вибачте»
Олександр Долгополов розповів, чим займається після повномасштабного вторгнення росії
Українець повернувся в Київ після нападу на Батьківщину
Фото: Facebook
Відомий український тенісист Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, чим займається після повномасштабного агресії рашистських окупантів:
Я перебуваю в Києві, вдома. Я тут народився, тому перебуваю тут. Займаюся… Та чим можу займаюся. Допомагаю як можу – збирав кошти, допомагав хлопцям нашим. Іноді якісь зворушливі кейси… Ось учора бачив історію хлопця, який втратив маму і лишився з чотирма братами та сестрами. Йому 18 років. Донатив туди йому на карточку.
У Чернігів їздили з другом ще на початку, коли я приїхав. Він майже кожен день їздив, доставляв гуманітарку. Що знаходжу, те і роблю.
Долгополов вважає, що відсторонення представників країн-агресора збереже ідеальну репутацію Wimbledon.
Коментарі 0