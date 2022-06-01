Олександр Долгополов розповів, чим займається після повномасштабного вторгнення росії

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Відомий український тенісист Олександр Долгополов в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповів, чим займається після повномасштабного агресії рашистських окупантів:



У Чернігів їздили з другом ще на початку, коли я приїхав. Він майже кожен день їздив, доставляв гуманітарку. Що знаходжу, те і роблю.