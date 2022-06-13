Олімпійська чемпіонка Ріо завершила кар'єру

Моніка Пуіг перенесла дві операції на плечі, але не змогла набрати форму

Олімпійська чемпіонка Ріо Моніка Пуіг оголосила про завершення кар'єри. Пуерториканка перенесла дві операції на плечі, але не змогла набрати форму.

«Протягом 28 років теніс був моєю константою. Він дав мені одні з найбільш захоплюючих і пам'ятних спогадів, про які я навіть не мріяла. Але все хороше колись закінчується. Сьогодні я оголошую про свій відхід з тенісу. Після трьох років боротьби з травмами і чотирьох операцій організм сказав: «Досить».

Моніка Пуіг оголосила, що буде працювати експертом телеканалу ESPN на постійній основі.