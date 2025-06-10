Оприлюднено розклад фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг – відомо коли стартує Україна
Вирішальні матчі турніру пройдуть у китайському Шеньчжені
близько 4 годин тому
Став відомий календар матчів фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг-2025, в якому зіграє жіноча збірна України з тенісу.
Наша команда в 1/4 фіналу турніру зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться 17 вересня 2025 року, початок зустрічі заплановано на 12.00 за київським часом.
Нагадаємо, що фінальна частина турніру пройде у китайському Шеньчжені з 16 по 21 вересня.
У півфіналі переможці протистояння між збірними України та Іспанії зустрінуться з сильнішими в парі Італія – Китай.
Фінал відбудеться у неділю, 21 вересня – початок о 12.00.
Повний розклад турніру:
Чвертьфінали:
16 вересня
Італія – Китай – 12.00;
17 вересня
Іспанія – Україна – 12.00;
18 вересня
5.00 Казахстан – США – 5.00;
Японія – Велика Британія – не раніше 12.00;
Півфінали:
19 вересня
Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2 – 12.00;
20 вересня
Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4 – 12.00;
Фінал:
21 вересня, 12.00
Нагадаємо, збірна України увійшла до числа несіяних команд у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг.
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