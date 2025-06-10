Оприлюднено розклад фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг – відомо коли стартує Україна

Володимир Кириченко

Став відомий календар матчів фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг-2025, в якому зіграє жіноча збірна України з тенісу.

Наша команда в 1/4 фіналу турніру зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться 17 вересня 2025 року, початок зустрічі заплановано на 12.00 за київським часом.

Нагадаємо, що фінальна частина турніру пройде у китайському Шеньчжені з 16 по 21 вересня.

У півфіналі переможці протистояння між збірними України та Іспанії зустрінуться з сильнішими в парі Італія – Китай.

Фінал відбудеться у неділю, 21 вересня – початок о 12.00.

Повний розклад турніру:

Чвертьфінали:

16 вересня

Італія – Китай – 12.00;

17 вересня

Іспанія – Україна – 12.00;

18 вересня

5.00 Казахстан – США – 5.00;

Японія – Велика Британія – не раніше 12.00;

Півфінали:

19 вересня

Переможець чвертьфіналу 1 – переможець чвертьфіналу 2 – 12.00;

20 вересня

Переможець чвертьфіналу 3 – переможець чвертьфіналу 4 – 12.00;

Фінал:

21 вересня, 12.00

Нагадаємо, збірна України увійшла до числа несіяних команд у фінальному раунді Кубка Біллі Джин Кінг.