В очікуванні британського мейджора. Wimbledon опублікував ефектне промо турніру
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року
Однак все може змінитися
12:19
Wimbledon / Фото - news.cgtn.comВиконавчий директор Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету Саллі Болтон повідомила, що відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon діє лише в цьому році.
Цитує Болтон Bloomberg.
«Наше рішення стосується тільки турніру цього року. Але ми все одно вважаємо його правильним. Неможливо передбачити, що станеться через рік. Рішення далося нам неймовірно важко, і ми глибоко шкодуємо про те, як воно вплинуло на постраждалих».
Нагадаємо, раніше ATP і WTA прийняли рішення позбавити Wimbledon рейтингових очок через відсторонення турніром російських та білоруських тенісистів.
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