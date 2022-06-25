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Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року

Однак все може змінитися
Теніс Grand Slam
12:19
Організатори Wimbledon повідомили, що недопуск росіян і білорусів буде діяти лише на турнірі 2022 року
Wimbledon / Фото - news.cgtn.com
Виконавчий директор Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету Саллі Болтон повідомила, що відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon діє лише в цьому році.

Цитує Болтон Bloomberg.

«Наше рішення стосується тільки турніру цього року. Але ми все одно вважаємо його правильним. Неможливо передбачити, що станеться через рік. Рішення далося нам неймовірно важко, і ми глибоко шкодуємо про те, як воно вплинуло на постраждалих».


Нагадаємо, раніше ATP і WTA прийняли рішення позбавити Wimbledon рейтингових очок через відсторонення турніром російських та білоруських тенісистів.
Володимир Кириченко
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