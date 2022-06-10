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Осака: «Ахилл все ще упирається»

Японська тенісистка розповіла, як відновлюється після травми
Теніс WTA
17:25
Осака: «Ахилл все ще упирається»

Чотириразова чемпіонка Grand Slam Наомі Осака розповіла, як відновлюється після травми.

«Це я біжу по підводному біговій доріжці, тому що ахілл все ще пручається. Повинно бути, я старію або щось в цьому роді».

Наомі Осака поділилася цілями на поточний сезон.

Рене Тер Велде
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Наомі Осака травми

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