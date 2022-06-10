Осака: «Я хочу знову стати першою ракеткою світу»
Осака: «Ахилл все ще упирається»
Японська тенісистка розповіла, як відновлюється після травми
Чотириразова чемпіонка Grand Slam Наомі Осака розповіла, як відновлюється після травми.
«Це я біжу по підводному біговій доріжці, тому що ахілл все ще пручається. Повинно бути, я старію або щось в цьому роді».
Here's me running on a underwater treadmill because my Achilles is being stubborn still I must be aging or something. pic.twitter.com/vjEIvnxZxX- NaomiOsaka 大 麻 な お み (@ naomiosaka) June 9, 2022
Наомі Осака поділилася цілями на поточний сезон.
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