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Світовий бокс. Тижневик

Остапенко – про Людмилу Кіченок та наставника: «Їм подобається Рига. Більшість людей в Україні говорять по-російськи, як і багато людей в Латвії»

Відома тенісистка розповіла про відносини зі своїми українськими друзями
Теніс WTA
22:25
Остапенко – про Людмилу Кіченок та наставника: «Їм подобається Рига. Більшість людей в Україні говорять по-російськи, як і багато людей в Латвії»
Олена Остапенко / Фото - sport.interia.pl
Топова латвійська тенісистка Олена Остапенко ( № 14 WTA ) висловилася про свого наставника українця Стаса Хмарського та партнерку по парному розряду Людмилу Кіченок, яких вона запрошувала на свій день народження в Ригу.

Цитує Остапенко inews.co.uk.

«Коли ми з ними спілкувалися кілька днів тому, вони сказали, що в Києві зараз трохи спокійніше, трохи безпечніше, що добре. Їм подобається Рига. Це гарне місто. У тому числі і тому, що більшість людей в Україні говорять по-російськи, як і багато людей в Латвії, десь 50%. Так що, можливо, вони відчувають себе трохи краще, ніж в інших містах, де ніхто російською не говорить».


Нагадаємо, напередодні Остапенко не змогла разом з Кіченок виступити в парному фіналі турніру в Істборні.
Володимир Кириченко
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Владислав Остапенко Людмила Кіченок

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