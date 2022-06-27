Остапенко програла фінал Істборна перед парним фіналом з Кіченок
Остапенко – про Людмилу Кіченок та наставника: «Їм подобається Рига. Більшість людей в Україні говорять по-російськи, як і багато людей в Латвії»
Відома тенісистка розповіла про відносини зі своїми українськими друзями
Олена Остапенко / Фото - sport.interia.plТопова латвійська тенісистка Олена Остапенко ( № 14 WTA ) висловилася про свого наставника українця Стаса Хмарського та партнерку по парному розряду Людмилу Кіченок, яких вона запрошувала на свій день народження в Ригу.
Цитує Остапенко inews.co.uk.
«Коли ми з ними спілкувалися кілька днів тому, вони сказали, що в Києві зараз трохи спокійніше, трохи безпечніше, що добре. Їм подобається Рига. Це гарне місто. У тому числі і тому, що більшість людей в Україні говорять по-російськи, як і багато людей в Латвії, десь 50%. Так що, можливо, вони відчувають себе трохи краще, ніж в інших містах, де ніхто російською не говорить».
Нагадаємо, напередодні Остапенко не змогла разом з Кіченок виступити в парному фіналі турніру в Істборні.
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