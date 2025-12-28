Овчаренко програв фінал турніру ITF в Анталії
Українець поступився у двох сетах
близько 2 годин тому
Олександр Овчаренко
Український тенісист Олександр Овчаренко (ATP 528) поступився в фіналі турніру ITF M15 в Анталії (Туреччина) румуну Драгошу Ніколае Мадарашу (ATP 676).
Матч завершився з рахунком 3:6, 0:6 на користь румуна.
Гра тривала 80 хвилин, за які українець майже не мав шансів перемогти.
Для 24-річного Овчаренка це був перший фінал турніру ITF в одиночному розряді у 2025 році. Загалом в кар’єрі українця 13 фіналів і шість титулів.
