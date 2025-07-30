Паоліні програла 110-й ракетці світу у другому раунді турніру WTA 1000 в Монреалі
Італійка не змогла реалізувати матчбол
близько 2 годин тому
Жасмін Паоліні / Фото - WTA
Дев’ята ракетка світу Жасмін Паоліні зазнала поразки у другому раунді турніру серії WTA 1000 в Монреалі.
Перше коло змагань італійка пропускала.
У 1/32 фіналу Жасмін з рахунком 6:2, 5:7, (5) 6:7 поступилася 21-річній японці Аой Іто (№110 WTA).
У другому сеті Паоліні не реалізувала матчбол на прийомі за рахунку 5:4.
Матч тривав 2 години 27 хвилин. За цей час Жасмін викона 2 подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок не реалізувала 8/19 брейкпойнтів. У суперниці 1 ейс, 11 помилок на подачі, 7 використаних брейкпойнтів з 10.