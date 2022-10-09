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Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві

Іга Швьонтек поступилася Барборі Крейчіковій
Теніс WTA
09 жовтня 19:36
Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
Перша ракетка світу, польська тенісистка Іга Швентек зазнала поразки від представниці Чехії Барбори Крейчіковій (WTA 23) у фінальному матчі турніру в Остраві (Чехія).

Перша ракетка світу виконала сім подач навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнта з 11. На рахунку Барбори Крейчікової сім ейсів, дві подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта з 10.

WTA 500 Острава. Хард в приміщенні. фінал

Іга Швьонтек (Польща) – Барбора Крейчікова (Чехія) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6





Нагадаємо, що в півфіналі турніру Швьонтек обіграла рашистку олександрову
Денис Сєдашов
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Іга Швентек

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