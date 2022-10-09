Швьонтек у півфіналі турніру в Чехії вибила рашистку алєксандрову
Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві
Іга Швьонтек поступилася Барборі Крейчіковій
Перша ракетка світу виконала сім подач навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнта з 11. На рахунку Барбори Крейчікової сім ейсів, дві подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта з 10.
WTA 500 Острава. Хард в приміщенні. фінал
Іга Швьонтек (Польща) – Барбора Крейчікова (Чехія) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6
Another UNBELIEVABLE championship-point save by @iga_swiatek#OstravaOpen pic.twitter.com/AAn9SNgvGX— wta ( @WTA ) October 9, 2022
Нагадаємо, що в півфіналі турніру Швьонтек обіграла рашистку олександрову.
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