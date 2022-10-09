Перша ракетка світу програла у фіналі турніру в Остраві

Іга Швьонтек поступилася Барборі Крейчіковій

Перша ракетка світу, польська тенісистказазнала поразки від представниці Чехії(WTA 23) у фінальному матчі турніру в Остраві (Чехія).Перша ракетка світу виконала сім подач навиліт, допустила дві подвійні помилки і реалізувала чотири брейк-пойнта з 11. На рахунку Барбори Крейчікової сім ейсів, дві подвійні помилки і чотири реалізованих брейк-пойнта з 10.

WTA 500 Острава. Хард в приміщенні. фінал

Іга Швьонтек (Польща) – Барбора Крейчікова (Чехія) – 7:5, 6:7 (4:7), 3:6