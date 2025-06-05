Перша ракетка України розгромив Шевченка на шляху до півфіналу турніру у Чехії

Сачко віддав супернику три гейми

близько 9 годин тому

Фото: btu.org.ua
Фото: btu.org.ua
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 225) у чвертьфіналі турніру серії Challenger у чеському Простейові обіграв шостого сіяного Алєксандра Шевченка (ATP, 103) 6:2, 6:1.

За півтори години на корті українець 1 раз подав навиліт, реалізував 7 брейк-поінтів з дванадцяти та 1 раз помилився при подачі. Представник Казахстану зробив 1 ейс, 2 брейки та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісистів – Сачко взяв реванш за поразку у 2023 році.

Наступний суперник Віталія визначиться у протистоянні Уго Дельєна та Дімітара Кузманова.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу Roland Garros.

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