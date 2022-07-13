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«Під час війни ми не в змозі платити гонорари». Зукін натякнув, що Костюк та Світоліна відмовилися виступати за Україну через гроші

Тенісистки знаходилися в заявці на матч з США, але обидві знялися через стан здоров’я
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг
12:52
«Під час війни ми не в змозі платити гонорари». Зукін натякнув, що Костюк та Світоліна відмовилися виступати за Україну через гроші
Фото: j48tennis.net

Віцепрезидент ФТУ Євген Зукін відповів на критику через буцімто втручання в склад збірної України:

Капітани збірних вже відповіли на це питання. Вони визначають склади збірних. Після цього запрошені до збірних гравців висувають свої фінансові вимоги участі у матчі за збірну України. Якщо ми знаходимо фінансовий компроміс – вони грають, якщо в нас немає коштів виконати їхні запити - капітани запрошують інших. Так сталося і останнього разу.

Хтось із тенісисток відмовився грати через фінансові запити? Завжди хтось відмовлявся грати через гроші. Так було і цього разу. Адже під час війни ми не в змозі платити гравцям гонорари. Хто саме? Я відповідав на це питання неодноразово і за складом команди можна побачити, хто був у заявці, а потім відмовився.

Відзначимо, що напередодні матчу Кубка Біллі Джин Кінг Марта Костюк та Еліна Світоліна знаходилися в заявці на гру з США, але через проблеми зі здоров’ям знялися. Той матч Україна програла з рахунком 2:3 та не вийшла в фінальний розіграш турніру.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Теги

Еліна Світоліна Марта Костюк Євген Зукін збірна України (теніс)

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