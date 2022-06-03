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Подарунок на День народження вдався. Надаль на відмові Звєрєва вийшов в свій 14-й фінал на Roland Garros

25-річний німець отримав жахливу травму в кінці другого сету
Теніс Grand Slam
20:05
Подарунок на День народження вдався. Надаль на відмові Звєрєва вийшов в свій 14-й фінал на Roland Garros
Рафаель Надаль / Фото - english.news.cn
П'ята ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль, став першим фіналістом Roland Garros-2022 після відмови німця Алєксандра Звєрєва за рахунку 7:6 (8), 6:6.

Матч тривав 3 години 7 хвилин. За рахунку 6:6 у другому сеті 25-річний німець отримав серйозну травму, пошкодивши голеностоп.

Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 7:3 на користь легендарного іспанця.



Відзначимо, що сьогодні Рафа святкує свій 36-й День народження. Титулований іспанець вийшов в свій 14-й фінал на Відкритому чемпіонаті Франції.

У фіналі French Open Надаль зустрінеться з норвежцем Каспером Руудом або хорватом Марином Чілічем, Який в чвертьфіналі розібрався з росіянином андреем рублевим (5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (2).
Володимир Кириченко
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Теги

Рафаель Надаль Олександр Звєрєв Roland Garros

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