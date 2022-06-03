Подарунок на День народження вдався. Надаль на відмові Звєрєва вийшов в свій 14-й фінал на Roland Garros

25-річний німець отримав жахливу травму в кінці другого сету

Рафаель Надаль / Фото - english.news.cn

П'ята ракетка світу, іспанець, став першим фіналістом Roland Garros-2022 після відмови німцяза рахунку 7:6 (8), 6:6.Матч тривав 3 години 7 хвилин. За рахунку 6:6 у другому сеті 25-річний німець отримав серйозну травму, пошкодивши голеностоп.Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 7:3 на користь легендарного іспанця.Відзначимо, що сьогодні Рафа святкує свій 36-й День народження. Титулований іспанець вийшов в свій 14-й фінал на Відкритому чемпіонаті Франції.У фіналі French Open Надаль зустрінеться з норвежцемабо хорватом, Який в чвертьфіналі розібрався з росіянином