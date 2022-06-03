Його не зупинити. Надаль в 15-й раз зіграє в півфіналі Roland Garros
Подарунок на День народження вдався. Надаль на відмові Звєрєва вийшов в свій 14-й фінал на Roland Garros
25-річний німець отримав жахливу травму в кінці другого сету
20:05
Рафаель Надаль / Фото - english.news.cnП'ята ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль, став першим фіналістом Roland Garros-2022 після відмови німця Алєксандра Звєрєва за рахунку 7:6 (8), 6:6.
Матч тривав 3 години 7 хвилин. За рахунку 6:6 у другому сеті 25-річний німець отримав серйозну травму, пошкодивши голеностоп.
Тепер рахунок в особистих зустрічах тенісистів став 7:3 на користь легендарного іспанця.
# RolandGarros pic.twitter.com/zgb9XPqDBU- Roland-Garros (@ rolandgarros) June 3, 2022
Відзначимо, що сьогодні Рафа святкує свій 36-й День народження. Титулований іспанець вийшов в свій 14-й фінал на Відкритому чемпіонаті Франції.
У фіналі French Open Надаль зустрінеться з норвежцем Каспером Руудом або хорватом Марином Чілічем, Який в чвертьфіналі розібрався з росіянином андреем рублевим (5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (2).
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