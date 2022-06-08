Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Радукану може пропустити Wimbledon-2022
Діюча чемпіонка US Open отримала травму на старті турніру в Ноттінгемі
09:54
Емма Радукану / Фото - marca.com11-я ракетка світу, британська тенісистка Емма Радукану розповіла про травму, через яку вона знялася під час стартового поєдинку турніру в Ноттінгемі проти швейцарки Вікторії Голубіч.
Цитує 19-річну Емму Sky Sports.
«Я поняття не маю, чи зіграю на Wimbledon. Біль може початися в будь-який момент, перейти в спазм. Мені здається, я щось потягнула, але я не знаю, що сталося. Я тільки що вийшла з корту, абсолютна дивна травма. Я не знаю, що я могла б зробити з цим. Ось і все».
«Мені потрібно спочатку перевіритися. Я ж не буду гуглити, щоб поставити діагноз. Спочатку перевірюся у лікаря, а потім подивимося».
А тим часом українка Ангеліна Калініна виграла у австралійки Олівії Гадек (6:3, 4:6, 6:4) на старті турніру в нідерландському Гертогенбосі.
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