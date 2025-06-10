Ракетка Надаля з Rolan Garros продана за рекордні кошти

Олег Гончар

Ракетка, якою іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг у фіналі Rolan Garros-2017, була продана на аукціоні за $157,3 тис., встановивши новий рекорд вартості тенісного інвентарю. Про це повідомляє ESPN.

У фіналі 2017 року Надаль розгромив швейцарця Стена Вавринку з рахунком 6:2, 6:3, 6:1, підтвердивши свій статус короля ґрунту. Попередній рекорд належав іншій ракетці Надаля — $139,7 тис., яку він використав на Australian Open-2022, здолавши росіянина Данила Медведєва (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5).

Надаль завершив кар’єру в 2024 році на Кубку Девіса. Роджер Федерер допустив, що вони з іспанцем можуть зіграти виставковий матч.