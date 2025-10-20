Російська тенісистка Тимофєєва змінила спортивне громадянство
Нейтральна тенісистка з Росії представлятиме іншу країну
близько 1 години тому
Марія Тимофєєва
21-річна тенісистка з російським паспортом Марія Тимофєєва змінила спортивне громадянство на узбецьке.
Про перехід Тимофєєвої під прапор Узбекистану повідомили в WTA.
19 жовтня тенісистка виграла турнір ITF W75 у Кінта-ду-Лагу (Португалія). Це її другий титул на рівні W75.
Раніше Дар’я Касаткіна змінила громадянство на австралійське.
Тимофєєва також вигравала юніорський Roland Garros-2021.
