Олег Гончар

Даніїл Сарксян (ATP 1094) офіційно змінив спортивне громадянство з російського на вірменське.

19-річний тенісист раніше представляв Росію, тепер виступає під прапором Вірменії. Про це повідомляє Sportaran з посиланням на офіційний сайт ATP.

У профілях спортсмена на сайтах ATP та ITF уже зазначено нове громадянство.

Сарксян уже провів перший турнір за Вірменію — ITF M15 у туніському Монастірі, де у другому колі програв іспанцю Бернардо Мунку Месі (ATP 1375) 4:6, 4:6.

Народжений у Пермі, Сарксян у 16 років переїхав до Іспанії та тренувався в академії Рафаеля Надаля. За кар’єру заробив близько $11 тис. призових і двічі грав у фіналах ITF.