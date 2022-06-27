Харлан – про ракетний удар по Кременчуку: «І ви не вважаєте це геноцидом?!»
Сачко: «росіяни нелюди. Вони терористи»
Український тенісист висловився про атаку на рідне місто
22:37
Віталий Сачко / Фото: instagram.com/vitaliksee
Перша ракетка України Віталій Сачко в Instagram прокоментував влученя російських ракет в торговий центр в Кременчуці.
«Моє місто. Всередині знаходилися понад 1000 осіб. росіяни нелюди. Вони терористи. Ніколи не пробачимо».
Нагадаємо, в результаті удару ракет по торговому центру загинули 13 осіб, 40 поранені.
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