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Світовий бокс. Тижневик

Сачко: «росіяни нелюди. Вони терористи»

Український тенісист висловився про атаку на рідне місто
Теніс
22:37
Сачко: «росіяни нелюди. Вони терористи»
Віталий Сачко / Фото: instagram.com/vitaliksee

Перша ракетка України Віталій Сачко в Instagram прокоментував влученя російських ракет в торговий центр в Кременчуці.

«Моє місто. Всередині знаходилися понад 1000 осіб. росіяни нелюди. Вони терористи. Ніколи не пробачимо».


Нагадаємо, в результаті удару ракет по торговому центру загинули 13 осіб, 40 поранені.

Карен Агабекян
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Віталій Сачко війна

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