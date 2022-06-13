Сачко слідом за Марченко програв на старті челленджера в Словаччині
Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»
Надаль зберіг свою позицію, Джокович опустився на третю сходинку
Віталій Сачко / Фото - Getty ImagesATP на своєму офіційному сайті опублікувал оновлений рейтинг чоловічого Тура.
Віталій Сачко знову став першою ракеткою України, піднявшись на 243-й рядок. Ілля Марченко – 257-й. Олексій Крутих знаходиться на 282-му місці.
Серб Новак Джокович опустився на 3-ю позицію, іспанець Рафаель Надаль зберіг за собою 4-е місце. британець Енді Маррей вперше за 4 роки піднявся в топ-50.
Першою ракеткою світу став росіянин данііл мєдвєдєв.
Відзначимо, що вперше з жовтня 2003 року в топ-2 немає жодного представника «Великої трійки» – Роджера Федерера, Надаля і Джоковича.
Оновлений рейтинг АТР:
1. (2) данііл мєдвєдєв (спортсмен з нейтральним статусом) – 7950
2. (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7075
3. (1) Новак Джокович (Сербія) – 6670
4. (4) Рафаель Надаль (Іспанія) – 6525
5. (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 5050
6. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 4945
7. (7) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893
...
47. (68) Енді Маррей (Великобританія) – 1020
...
68. (50) Роджер Федерер (Швейцарія) – 850
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243. (255) Віталій Сачко (Україна) – 217
257. (247). Ілля Марченко (Україна) – 202
282. (295). Олексій Крутих (Україна) – 181
Оновлений рейтинг жіночого Тура.
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