Сачко знову став першою ракеткою України. Вперше за 19 років в топ-2 рейтингу ATP немає представників «Великої трійки»

Надаль зберіг свою позицію, Джокович опустився на третю сходинку

Віталій Сачко / Фото - Getty Images

ATP на своємуопублікувал оновлений рейтинг чоловічого Тура.знову став першою ракеткою України, піднявшись на 243-й рядок.– 257-й.знаходиться на 282-му місці.Сербопустився на 3-ю позицію, іспанецьзберіг за собою 4-е місце. британецьвперше за 4 роки піднявся в топ-50.Першою ракеткою світу став росіянинВідзначимо, що вперше з жовтня 2003 року в топ-2 немає жодного представника «Великої трійки» –, Надаля і Джоковича.1. (2) данііл мєдвєдєв (спортсмен з нейтральним статусом) – 79502. (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) – 70753. (1) Новак Джокович (Сербія) – 66704. (4) Рафаель Надаль (Іспанія) – 65255. (6) Каспер Рууд (Норвегія) – 50506. (5) Стефанос Ціціпас (Греція) – 49457. (7) Карлос Алькарас (Іспанія) – 4893...47. (68) Енді Маррей (Великобританія) – 1020...68. (50) Роджер Федерер (Швейцарія) – 850