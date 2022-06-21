Савчук про WTA і ATP: «Людям важко уявити який це жах, поки це не трапляється з ними»
Колишня українська тенісистка, тренер і менеджер збірної Ольга Савчук поскаржилася на дії WTA і ATP з приводу росіян і білорусів.
«Я взагалі не розумію, чому їм важко запитати щось у нас. Таке відчуття, ніби Тури намагаються якось це приглушити, пригасити, і взагалі не беруть до уваги українських гравців, їх думка, особливо не реагують на заяви наших гравців. Підтримують своїм рішенням російських і білоруських гравців. Якщо я правильно розумію, то через рішення не давати окуляри на Вімблдоні, тепер російський гравець стане першим в світі. Я не знаю, Тури думали про це чи ні. Це просто нонсенс, як своїм рішенням вони до цього привели.
У мене дуже багато питань. Такі великі організації, у яких так багато ресурсів і які так швидко на все реагують, по-моєму, це було очевидно, що вони повинні були в перші ж дні зробити збори з гравцями з трьох країн в Індіан-Уеллс і обговорити всі. А не говорити про благодійні пожертвування і допомоги вже після того, коли Вімблдон заборонив їм грати. Для мене тут все чорне і біле.
Напевно, людям важко уявити який це жах, поки це не трапляється з ними. Так, все співчувають, підтримують, але реального уявлення, яка це трагедія, у них немає, вони не можуть це відчути. Я це бачу за своїми дуже близьким друзям з західних країн. Все одно їм дуже складно це зрозуміти, вони намагаються, кажуть, що розуміють, але я бачу, що їм складно це відчути».
Нагадаємо, Савчук також розповіла, що в Туре є люди, які підтримують бан росіян і білорусів, але вони не говорять публічно.
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