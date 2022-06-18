Байндль поступилася Еррані в чвертьфіналі турніру WTA125 в Італії
Савчук: «У тенісному світі 90% людей зовсім не цікавить війна»
Тренер і менеджер збірної України – про реакцію гравців і керівництва WTA на події в країні
Ольга Савчук / Фото - БТУКолишня тенісистка, тренер і менеджер збірної України Ольга Савчук розповіла про реакцію керівництва WTA і гравців на війну в країні.
«Особисто мені допомогу пропонували дуже багато західних гравців. Я отримую багато повідомлень з питаннями, як моя сім'я. Але тільки від західних гравців. А що стосується самого Тура, то я зараз дуже рідко перебуваю там, тому і судити можу тільки зі слів наших дівчаток. Також, як і їм, мені з боку абсолютно незрозуміла реакція АТР і WTA, чому вони так мало реагують на підтримку українських гравців».
«Зі мною ніхто не зв'язувався з питання Wimbledon, крім одного представника АТР. Він мій давній знайомий. Він запитав моя думка з цього приводу. Більше ніхто в WTA не питав моя думка з приводу всієї ситуації. Для мене це дуже боляче. Це дуже особисто. У рішенні Wimbledon все дуже очевидно для мене, для всіх українців, для всієї моєї сім'ї і також всієї моєї англійської сім'ї. І абсолютно ніхто не розуміє рішення Туров прибрати окуляри».
«Я взагалі хочу сказати з досвіду таких ситуацій, коли я намагаюся донести правду моїм колегам в Європі, якимось знайомим. Я переглядаю місцеві новини з усіх можливих джерел, щоб зрозуміти наскільки багато і наскільки правдиво ЗМІ показують війну в Україні. Так ось, в Англії висвітлюють події не поверхово, а навпаки, досить глибоко. Але коли я показую знайомим і колегам відео від своїх друзів і родичів, де є зруйновані будинки, весь цей жах з Бучі і Маріуполя, то багато хто дивується. Мовляв, ах, ось як виглядають зруйновані будівлі, ах, ось як виявляється все погано».
«Особисто для мене це дивовижна реакція, яка показує, що люди насправді дуже поверхнево цікавляться тим, що відбувається. У тенісному світі, я так розумію, що 90 % зовсім це не цікавить. Мене це особисто шокувало, поранило, і я кожен день про це думаю. Я постійно говорю про це з мамою, не можу зрозуміти, як таке взагалі можливо і наскільки багатьом людям ... Не можу сказати, що все одно, просто вони навіть не намагаються нічого дізнатися».
«Хоча, звичайно, дуже багато людей хвилюються і допомагають, але тут я говорю конкретно про те, з чим я стикаюся в тенісному світі з колегами».
Напередодні українка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко вийшли в фінал парного турніру WTA 250 в Бірмінгемі (Великобританія).
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