«Росіяни, йдіть нах** і дайте нам спокій». Стаховський відреагував на черговий обстріл України рашистами
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії
Троїцькі і Тіпсаревіч в особистому листування не підбирали слів
01 грудня 22:59
Колишній український тенісист Сергій Стаховський в Twitter опублікував переписку з сербськими тенісистами Віктором Троїцькі та Янко Тіпсаревічем.
Спочатку українець розкритикував сербів за участь у виставковому тенісному турнірі в росії.
«Розчарований бачити вас в росії. Але я думаю, що можна купити все за гроші».
Відповідь Тіпсаревіча:
«Серйозно? А як щодо містера інстаграмного борця за свободу? Ти або хтось із членів твоєї йо***ой сім'ї бойкотували або протестували будь-яким способом, коли НАТО бомбили мою країну і мій народ 20 років тому... »
Відповідь Віктора Троїцькі:
«Безцінне жити в країні моїх дідусів і бабусь. Ти клоун з Інстаграма, який плутає політику і спорт... Це не має нічого спільного з війною, але якщо ти вже це згадав, то моя країна і я пройшли через це лайно і ніколи не отримували підтримки, тому, будь ласка, замовкни».
Нагадаємо, раніше Стаховський розкритикував російських спортсменів за мовчання.
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