Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
21:50
Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії

Троїцькі і Тіпсаревіч в особистому листування не підбирали слів
Теніс
01 грудня 22:59
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії

Колишній український тенісист Сергій Стаховський в Twitter опублікував переписку з сербськими тенісистами Віктором Троїцькі та Янко Тіпсаревічем.

Спочатку українець розкритикував сербів за участь у виставковому тенісному турнірі в росії.

«Розчарований бачити вас в росії. Але я думаю, що можна купити все за гроші».

Відповідь Тіпсаревіча:

«Серйозно? А як щодо містера інстаграмного борця за свободу? Ти або хтось із членів твоєї йо***ой сім'ї бойкотували або протестували будь-яким способом, коли НАТО бомбили мою країну і мій народ 20 років тому... »

Відповідь Віктора Троїцькі:

«Безцінне жити в країні моїх дідусів і бабусь. Ти клоун з Інстаграма, який плутає політику і спорт... Це не має нічого спільного з війною, але якщо ти вже це згадав, то моя країна і я пройшли через це лайно і ніколи не отримували підтримки, тому, будь ласка, замовкни».


Нагадаємо, раніше Стаховський розкритикував російських спортсменів за мовчання.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Янко Тіпсаревіч Віктор Троїцькі Сергій Стаховський

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Росіяни, йдіть нах** і дайте нам спокій». Стаховський відреагував на черговий обстріл України рашистами
«Росіяни, йдіть нах** і дайте нам спокій». Стаховський відреагував на черговий обстріл України рашистами
Теніс ATP
24 листопада 20:31
Стаховський розповів, що потрібно говорити українцям в День гідності і свободи
Стаховський розповів, що потрібно говорити українцям в День гідності і свободи
Теніс
22 листопада 07:49
Стаховський – про мовчання рашистських спортсменів: «Що ви зробили, щоб війна припинилася?»
Стаховський – про мовчання рашистських спортсменів: «Що ви зробили, щоб війна припинилася?»
Теніс ATP
19 листопада 22:54
Стаховський – про зустріч з путіним: «Я б йому нічого не казав, а просто застрелив би»
Стаховський – про зустріч з путіним: «Я б йому нічого не казав, а просто застрелив би»
Теніс ATP
19 листопада 16:29
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Стаховський: «Турин був українським під час ATP Finals»
Теніс ATP
19 листопада 08:20
Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег
Стаховський у формі Національної гвардії України попрощався з тенісом в колі зіркових колег
Теніс ATP
19 листопада 07:46

Новини: Теніс

Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP
Руне за 2022-й рік піднявся з 103-го на 11-е місце в рейтингу ATP
ATP
02 грудня 20:50
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків
Гарсія зробила найбільшою ривок в сезоні в топ-100 WTA. Вона піднялася на 70 рядків
WTA
02 грудня 19:27
Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році
Екс-перша ракетка світу збирається повернутися в Тур в 2023 році
WTA
02 грудня 17:50
Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі
Надія Кіченок і Гейзен вийшли в півфінал турніру в Андоррі
WTA
01 грудня 23:57
Марченко: «Мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися, але я хочу зіграти ще сезон»
Марченко: «Мої коліна, плече і лікоть не дозволяють мені тренуватися, але я хочу зіграти ще сезон»
ATP
01 грудня 23:33
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії
Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії
01 грудня 22:59
Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді
Остання українка вилетіла з турніру в Андррі в одиночному розряді
WTA
01 грудня 18:42
Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
Ястремська програла у другому колі Challenger у Андоррі
WTA
01 грудня 17:16
Байндль зіграє у другому колі турніру в Андоррі
Байндль зіграє у другому колі турніру в Андоррі
ATP
30 листопада 23:07
Всі новини

Популярні новини

Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Джерело: Українців позбавлять світла заради застави за генерального секретаря УАФ
Футбол Збірна України
29 листопада 02:21
23
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
«Це мене вбило». Джошуа розповів, кого підтримуватиме у поєдинку Усик – Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
27 листопада 15:27
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
«Помолився з ФСБшнікамі?». Ломаченко остаточно поховав свою репутацію для українських фанатів
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:28
4
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Камбосос зробив прогноз на бій Ломаченко – Хейні
Бокс Професійний бокс
28 листопада 23:39
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Ломаченко опублікував фото з Києво-Печерської Лаври
Бокс Професійний бокс
02 грудня 23:07
1
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Диліан Уайт назвав головного брехуна не тільки в боксі, але і в світовому спорті
Бокс Професійний бокс
26 листопада 15:33
Всі новини