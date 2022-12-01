Сербські тенісисти образили Стаховського і його сім'ю за зауваження про участь на турнірі в росії

Троїцькі і Тіпсаревіч в особистому листування не підбирали слів

Колишній український тенісист Сергій Стаховський в Twitter опублікував переписку з сербськими тенісистами Віктором Троїцькі та Янко Тіпсаревічем.

Спочатку українець розкритикував сербів за участь у виставковому тенісному турнірі в росії. «Розчарований бачити вас в росії. Але я думаю, що можна купити все за гроші». Відповідь Тіпсаревіча: «Серйозно? А як щодо містера інстаграмного борця за свободу? Ти або хтось із членів твоєї йо***ой сім'ї бойкотували або протестували будь-яким способом, коли НАТО бомбили мою країну і мій народ 20 років тому... » Відповідь Віктора Троїцькі: «Безцінне жити в країні моїх дідусів і бабусь. Ти клоун з Інстаграма, який плутає політику і спорт... Це не має нічого спільного з війною, але якщо ти вже це згадав, то моя країна і я пройшли через це лайно і ніколи не отримували підтримки, тому, будь ласка, замовкни».

Нагадаємо, раніше Стаховський розкритикував російських спортсменів за мовчання.



Карен Агабекян